شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..الزمالك يتقدم على الأهلي 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليًا باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم الزمالك بهدفين لهدف.

بداية حماسية من جانب الفريقين وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

تدريجيًا نشط الأهلي ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 13 بعدما أخطأ محمد عبد الغني وحاول إعادة الكرة لمحمد عواد لكن شريف خطف الكرة وأودعها ببراعة في شباك الزمالك.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وأهدر فرصة ثنائية لتسجيل هدف ثاني عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أهدر انفرادا صريحا وتصدى عواد للكرة وعادت لأحمد عبد القادر الذي سددها بعيدًا عن الشباك هو الآخر.

عاد الزمالك للظهور في أرض الملعب ويفرض سيطرته على وسط الملعب بسبب أنطلاقات زيزو وأمام عاشور وبن شرقي وضغط الزمالك وطالب لاعبيه بأحتساب ركل جزاء لكن الحكم الأسباني رفض الأمتثال لطلبهم.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وأهدر أكثر من فرصة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد من الأهلي مع محاولات مُتباعدة من الأحمر عن طريق عبد القادر وشريف لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمرو السولية ، حمدي فتحي، محمد هاني، علي معلول، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى القمة كل من: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

وفى المقابل بدأ الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أسامة وسيف جعفر. ويقود المباراة طاقم الحكام الإسبانى، بقيادة خوسيه لويس مونييرا، وتقرر ارتداء الأهلى الزي التقليدي له المكون من ، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدى الزمالك الزى الأزرق الكامل. ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات ، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة. الشوط الثاني الشوط الثاني بدأ الشوط الثاني في الزمالك بنزول شيكابالا بدلاً من عمر السعيد كما شارك حسين الشحات بدلاً من بيرسي تاو ، وظهر الزمالك مُهاجماً مع بداية هذا الشوطعن طريق شيكابالا وزيزو وبن شرقي ، كما حاول الأهلي تسجيل هدف ثانً عن طريق الشحات وشريف وأفشة. وتعرض حمدي فتحي لأصابة وغادر الملعب تلقى العلاج قبل أن يعاود للمشاركة في المباراة لكن حمدي لم يستطع إكمال المباراة وخرج للإصابة وشارك محمود متولي بدلاً منه في الدقيقة 63 للأصابة.

وشارك أوناجم بدلاً من محمد عبد الشافي كما خرج سيد عبد الله نيمار وشارك بدلاً منه يوسف أسامة نبيه، وسجل بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 69 بعدما تلقى تمريرة جيدة من شيكابالا أودعها بن شرقي برأسه في شباك الشناوي.

وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعدما اساء التصرف في كرة سهلة أمام مرمى عواد ، وشارك حسام عبد المجيد من الزمالك بدلاً من زيزو.

وسجل شيكابالا هدف ثاني للزمالك في الدقيقة 75.