حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تقدم الأهلى على الزمالك فى الشوط الأول بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف.

الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف محمد شريف فى الشوط الأول.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

صور عيد الميلاد وتيك توك تكشف براءة حسنى عبد ربه من تهمة تجاهل ابنته

حصل ”الخليج 365” على صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط حسني عبدربه نجم منتخب مصر الأسبق ومدير الكرة الحالي فى الإسماعيلي مع ابنته نور الله، وهو ما يجهض مزاعم الفتاة خلال الفيديو الذى نشرته على صفحتها وادّعت فيه أن والداها لا يسأل عنها، ووجهت له إساءة بالغة تثبت الفيديوها والصور التى حصلنا عليها أنها ادعاءات كاذبة ولا وجود لها على أرض الواقع.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك خلال احتضانه لـ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى قبل القمة 124 التي تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام.