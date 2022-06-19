ناشئو اليمن في الأردن للمشاركة ببطولة غرب آسيا التاسعة

المنامة - ياسر ابراهيم - غادرت عدن، صباح اليوم الأحد، بعثة المنتخب اليمني للناشئين متوجهة إلى عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها الأردن خلال الفترة (21 – 30) يونيو/حزيران الجاري.

وحسب موقع "كورة"، يخوض منتخبنا الوطني للناشئين يوم الثلاثاء المقبل، أولى مواجهاته في البطولة ضد نظيره العراقي الشقيق.

وغادر المنتخب متأخرا عن موعده المقرر يوم الجمعة الماضي بسبب تأخره في الطريق البري الواصل بين عدن وصنعاء ما أدى إلى عدم تمكنه من اللحاق بطائرة الجمعة.

وأجرى المنتخب اليمني خلال اليومين الماضيين تمارينه على ملعبي نادي المنصورة، وملعب الحبيشي بعدن في ظل متابعة واهتمام كبيرين من الأوساط الرياضية.

واستعد المنتخب اليمني للبطولة بمعسكر داخلي في صنعاء استمر 20 يوما بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده الوطني الشاب قيس محمد صالح، وأجرى مباريات ودية مع فئة الكبار في اندية صنعاء.

وكان منتخب اليمن، قد أحرز كأس البطولة الماضية التي أقيمت بالدمام على حساب المستضيف منتخب السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

وعاد اليمن للمشاركة في النسخة الحالية بضغط جماهيري وإعلامي رغم أن الاتحاد المحلي كان قد قرر الاعتذار.