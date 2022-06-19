محمد شريف يستغل خطأ عبد الغني ويحرز الهدف الأول للأهلي في القمة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي، مرمى الزمالك، في الدقيقة 12، مستغلا خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني، مدافع الأبيض.

وأرسل رامي ربيعة كرة طولية أعادها محمد عبد الغني برأسه ليجدها القناص محمد شريف ويضعها بلمسة سحرية في مرمى محمد عواد.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط.

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به الأهلي ، في قمة الدوري المصري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم

تشكيل الزمالك أمام الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وسيد نيمار

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: سيد عطية – حسام عبد المجيد – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – شيكابالا – أيمن حفني – يوسف أسامة نبيه – سيف جعفر.

على الجانب الأخر، أعلن سامي قمصان التشكيل الرسمي للأهلي في القمة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: معلول، ياسر إبراهيم، ربيعة، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، السولية، قفشة، عبد القادر، بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.