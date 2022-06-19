شكرا لقرائتكم خبر عن صور عيد الميلاد وتيك توك تكشف براءة حسنى عبد ربه من تهمة تجاهل ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط حسني عبدربه نجم منتخب مصر الأسبق ومدير الكرة الحالي فى الإسماعيلي مع ابنته نور الله، وهو ما يجهض مزاعم الفتاة خلال الفيديو الذى نشرته على صفحتها وادّعت فيه أن والداها لا يسأل عنها، ووجهت له إساءة بالغة تثبت الفيديوها والصور التى حصلنا عليها أنها ادعاءات كاذبة ولا وجود لها على أرض الواقع.

وتظهر نور الله مع حسنى عبد ربه فى مناسبات عديدة، سواء أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وظهرت نور الله على موقع تيك توك مع زوجة والدها بجانب أشقائها فى فيديو عائلي للغاية يؤكد تميز العلاقة بين نور الله وزوجة والدها.

كما ظهر حسني عبد ربه فى تجمع عائلي على رأسه أولاده الثلاثة من زوجته الأولي، كما حرص القيصر على الظهور مع نور الله فى فيديو كوميدى عبر تيك توك فى السيارة بجانب ابنته الأخرى ليثاء وولده الوحيد مازن.

وظهرت ابنة لاعب النادي الإسماعيلي السابق ومدير الكرة الحالي للفريق حسني عبد ربه، بحالة يرثى لها وهى توجه رسالة لوالدها مدعية تسببه فى إيذاء نفسي لها هى وإخوتها، على حد وصفها.

ولفتت نور الله حسني عبد ربه، ابنة حسني عبد ربه، أنظار الجميع بسبب حالتها التي ظهرت عليها، بالرغم من أن عمرها لا يتعدى الـ12 عامًا، حيث إنها الابنة الكبرى له من زوجته الأولى التي أنجب منها أيضًا ليثاء ويامن.

وأنشأ حسني عبد ربه مسجدا فى عام 2015، كلفه حوالي 2.6 مليون جنيه، وأطلق عليه اسم ابنته "نور الله" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، ويسع 200 مصلٍ، بالإضافة إلى تخصيص مكان للسيدات وتحفيظ القرآن للأطفال ضمن المسجد.

وانفصل حسني عبد ربه عن زوجته الأولى قبل عام ونصف من زواجه الثاني.

في عام 2019 احتفل حسني عبد ربه بعقد قرانه الثاني على ميرنا غيط، ابنة علي غيط نجم الدراويش الأسبق، وأنجب منها فتاة اسمها فريدة.