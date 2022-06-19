شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الـ124.. انطلاق مباراة الأهلي والزمالك باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمرو السولية ، حمدي فتحي، محمد هاني، علي معلول، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى القمة كل من: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

وفى المقابل بدأ الزمالك بتشكيل يضم كلاً من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله "نيمار" وعمر السعيد.