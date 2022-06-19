الامارات | السعودية تستضيف النزال بين أوسيك وجوشوا على ألقاب الوزن الثقيل

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف النزال بين أوسيك وجوشوا على ألقاب الوزن الثقيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة جدة السعودية النزال المرتقب بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس المقبل.

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر أيلول الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عاما على فرصة التعويض في جدة.

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