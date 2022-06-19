الامارات | الكاف يختار أفضل لاعب إفريقي في 21 يوليو بالمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار أفضل لاعب إفريقي في 21 يوليو بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد أنه سيقيم حفلا لإعلان أفضل لاعب إفريقي، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، في 21 يوليو المقبل في المغرب.

وسيعود حفل جوائز الكاف بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أقيمت النسخة السابقة في الغردقة في مصر وفاز حينها السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب.

وقال الكاف إن اختيار الفائزين في حفل الجوائز سيكون عن طريق تصويت من قائدي ومدربي المنتخبات الأفريقية إلى جانب بعض الصحفيين ومجموعة من خبراء وأساطير القارة.

وسيكون التقييم بناء على الأداء خلال الفترة من أيلول 2021 وحتى يونيو 2022، وسيقام الحفل على هامش بطولة كأس الأمم للسيدات المقرر إقامتها في المغرب الشهر المقبل.

ولم يعلن الكاف قائمة المرشحين، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون المنافسة على لقب أفضل لاعب بين المصري محمد صلاح، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وزميله ماني الفائز بلقب كأس الأمم مع السنغال والجزائري رياض محرز بطل الدوري مع مانشستر سيتي.

وستكون هناك جوائز أخرى مثل أفضل لاعبة وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل هدف.

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