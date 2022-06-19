3 قضايا تتصدر أحداث الدوري الأطول في تاريخ المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع مرور 28 جولة حفلت بالكثير من الأحداث والمراحل والتقلبات إضافة إلى القرارات الانضباطية التي شهدها الموسم الأطول مع تبقي جولتين فقط من خط النهاية، تصدر احتجاج 3 أندية على لاعب الأهلي حمدي النقاز والتي قوبلت جميعها بالرفض من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، وقرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف مهاجم فريق الاتحاد فهد المولد لمدة عام ونصف العام، بسبب تناوله مادة محظورة، إضافة إلى إيقاف الهلال فترتي تسجيل واللاعب محمد كنو أربعة أشهر، على خلفية الشكوى المقدمة من النصر ضد اللاعب محمد كنو ونادي الهلال أبرز أحداث الجولات الماضية. أبرز أحداث الجولات الـ(28) الماضية:





إشكالية الرخصة التدريبية لمدرب فريق الطائي التونسي محمد الكوكي.



احتضان ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة للمرة الأولى بعد سنوات ديربي الاتحاد والأهلي في الدور الأول.



خلل تقني الـVAR في أحد أجهزة الاتصال بين حكام مباراة الاتحاد والأهلي.



إعلان إقالة مدرب فريق الاتفاق الوطني خالد العطوي عبر مؤتمر صحفي.



مهاجم فريق الأهلي السوري عمر السومة يواصل تميزه كأكثر لاعب نجح في تسجيل الأهداف في ملاعب مباريات دوري المحترفين ( 18 ملعبا)..



تسجيل مباراة الفتح وضمك كأكثر المباريات في تاريخ دوري المحترفين إحرازا للأهداف بواقع (10) أهداف.



الظهور الأول لمحترف فريق الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة فريقه أمام الرائد ضمن الجولة السابعة عشرة.



المحترف المغربي كريم الأحمدي يغيب عن الاتحاد لمدة شهرين للإصابة بكسر إجهادي.



مباراة الاتحاد والنصر ضمن الجولة العشرين، لعبت في جدة دون حضور جماهيري.



إصابة محترف فريق الباطن الهولندي يوسف الجبلي بكسر في الساق وقطع بأربطة المفصل، خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.



إقالة مدرب فريق الرائد البرتغالي جواو بيدرو، على خلفية تصريحه بعد خسارة فريقه أمام النصر بثلاثية.



هبوط فريق الحزم رسميا إلى دوري يلو للدرجة الأولى بعد خسارته (2 ــ 5) أمام الاتفاق في الجولة الـ(27).

أبرز القرارات الانضباطية:



اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تقرر إيقاف مهاجم فريق الاتحاد فهد المولد لمدة عام ونصف، بسبب تناوله مادة محظورة.



أصدرت عرفة فض المنازعات قرارا بإيقاف الهلال فترتي تسجيل واللاعب محمد كنو أربعة أشهر، على خلفية الشكوى المقدمة من النصر ضد اللاعب محمد كنو ونادي الهلال.



رفض احتجاج نادي الطائي تجاه نظامية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين بسبب عدم استكمال نادي الطائي الإجراءات الشكلية.



رفض احتجاج الهلال ضد مشاركة محترف الأهلي حمدي النقاز في لقاء الفريقين بالجولة العاشرة.



غرامة مالية على لاعب فريق النصر الكاميروني فينست أبو بكر في مباراة الأهلي والنصر، لقيامه بركل لوحات الإعلان لملعب المباراة وتحريكها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها.



إيقاف مدرب ضمك الكرواتي كريسمير ريزيتش مباراتين في جميع المباريات الرسمية وغرامة مالية (20 ألف ريال)، لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة الفتح وضمك.



رفض ملف الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.



رفض احتجاج الفيصلي ضد مشاركة محترف الأهلي حمدي النقاز في لقاء الفريقين في الجولة السادسة عشرة.



إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (31,250) ريال، ولعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب.



إلزام المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حامد البلوي بدفع غرامة مالية قدرها خمسة وسبعون ألف ريال وإيقافه أربع مباريات في جميع المباريات الرسمية.



إلزام نادي الشباب بعد رمي جماهيره علبتي مياه في مباراة الفتح، بخوض المباراة المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور مع تعليق العقوبة الواردة لمدة (6) أشهر.



إلزام نادي الشباب بعد مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ(24) بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب، لقيام جمهوره برمي علبة مياه واحدة تجاه حكم المباراة أثناء دخوله ممر اللاعبين والحكام.



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