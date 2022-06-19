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التشكيل الرسمي للقمة.. الزمالك يستعين بنيمار.. والأهلي بالقوة الضاربة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به الأهلي ، في قمة ، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم

تشكيل الزمالك أمام الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وسيد

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: سيد عطية – حسام عبد المجيد – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – شيكابالا – أيمن حفني – يوسف أسامة نبيه – سيف جعفر.

على الجانب الأخر، أعلن سامي قمصان التشكيل الرسمي للأهلي في القمة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: معلول، ياسر إبراهيم، ربيعة، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، السولية، قفشة، عبد القادر، بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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