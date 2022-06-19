ضربني علشان طلبت منه ٢٠٠ جنيه.. ابنة حسني عبدربه تهاجمه.. وأول رد فعل من اللاعب.. وقصة بناءه مسجدا باسمها (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بفيديو لنور الله، ابنة حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي والمنتخب السابق، هاجمت خلاله والدها، موجهة له العديد من الانتقادات اللاذعة.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ابنة حسني عبد ربه، إن والدها كان يتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب زيادة وزنها، مشيرة إلى أن والدها حرضها على الكذب على والدتها في وقت سابق.

وانتقدت ابنة حسني عبد ربه انفصال والدها عن والدتها وزواجه من أخرى، قائلة إن والدها كان يمنحهم نحو 20 ألف جنيه نفقة شهرية، مضيفة أنه ظل لمدة عام كامل لا يُنفق عليها هي وإخوتها.

وكشفت ابنة حسني عبد ربه أن والدها صفعها، لأنها طلبت منه في إحدى المرات الحصول على مبلغ 200 جنيه.

أول رد فعل من عبدربه

أكد مصدر مقرب من حسني عبدربه، أنه يرفض التعليق على الفيديو الذي هاجمته فيه ابنته، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت» إن حسني عبدربه، يلتزم الصمت ويرفض التعليق على فيديو ابنته، موضحا أن «القيصر» مصدوم من الفيديو بسبب حبه الشديد لأولاده من طليقته، مشددا على أنه لا يتأخر في توفير كل احتياجاتهم ويحرص على التواجد معهم دائما.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد خلافات بين حسني عبدربه وطليقته وأولاده، وأنه على علاقة طيبة مع ابنته «نور» التي ظهرت في الفيديو، موضحا أن مدير الكرة بالإسماعيلي، يمنح زوجته الأولى وأولاده مصاريف شهرية، بالإضافة إلى التزامه بسداد كل مصروفات التعليم، ولا يتأخر في تلبية مطالبهم، ومنح ابنته نور، هاتفا مميزا في عيد ميلادها الأخير.

قصة نور الله

لفتت نور الله عبد ربه، ابنة حسني عبد ربه، أنظار الجميع بسبب حالتها التي ظهرت عليها، بالرغم من أن عمرها لا يتعدى الـ12 عامًا، حيث إنها الابنة الكبرى له من زوجته الأولى التي أنجب منها أيضًا طفلين وهما ليثاء ويامن، ومن الثانية طفلة تدعى فريدة.

انشأ حسني عبد ربه مسجدا في عام 2015، كلفه حوالي 2.6 مليون جنيه، وأطلق عليه اسم ابنته "نور الله" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، ويسع 200 مصلٍ، بالإضافة إلى تخصيص مكان للسيدات وتحفيظ القرآن للأطفال ضمن المسجد.

في عام 2019 احتفل حسني عبد ربه بعقد قرانه الثاني على ميرنا غيط، ابنة علي غيط نجم الدراويش الأسبق، وأنجب منها فتاة اسمها فريدة.

رابط فيديو ابنة حسني عبدربه: