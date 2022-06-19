شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة العالم للسلاح يجتمع بالمتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاستضافة مصر لبطولة العالم لسلاح المبارزة خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وعقد الحسينى سلسلة اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة للاطمئنان على كافة الترتيبات والتحضير لهذا الحدث الهام .

من جانبه اكد عبد المنعم الحسينى أن الاتحاد المصرى للسلاح على أتم استعداد لاستضافة هذا الحدث العالمى.

وأضاف "الحسينى"، أن مجلس الإدارة أجرى عدداً من الجولات داخل مجمع الصالات للتأكد من جاهزيتها، بالإضافة للترتيب الخاص بالفنادق والمواصلات الخاصة بالدول المشاركة المتوقع أن يصل عددهم إلى 115 دولة .

وشهدت الايام الماضية اجتماعات متواصلة من جانب أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح، ومدير البطولة لمقابلات المتطوعين الذين سيتم الاستعانة بهم في البطولة .

وحرص احمد سمير على مقابلة كل الشباب وعمل اختبارات للجميع لاختيار الأفضل من المتقدمين .

جدير بالذكر أن أحمد سمير تم الاستعانة به من قبل مديرا لآخر بطولتين عالم في مصر ونجح في أداء مهمته مما جعل مجلس الإدارة يقرر الاستعانة به كمدير للبطولة الثالثة على التوالي.