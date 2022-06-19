شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: قمصان أفضل من موسيماني والأطراف سلاح الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، مدرب نادي سموحة ونجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة 124 صعبة على الفريقين، ولن تحسم بطولة الدورى أياً كانت النتيجة، فالمشوار مازال طويلاً.

وقال أحمد صالح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أرى أن سامي قمصان أفضل من موسيماني، ولكن أول مباراة له أمام الزمالك فستكون صعبة، ومينفعش يتحاسب عليها، ولديه خيارات كثيرة لاكتمال صفوف الأهلي بعكس الزمالك الذى يعاني من الغيابات.

وأضاف صالح، الزمالك يمتلك أطرافا أفضل من الأهلي بتواجد أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي مع أوباما فى صناعة اللعب، ستكون قوة ضاربة للأبيض، لكن الزمالك يعانى دفاعيا خاصة الجبهة اليمنى، فى ظل غياب المثلوثي وحازم إمام ولم يستقر على بديلهما.

وتابع نجم الزمالك السابق، "مفيش ماتش سهل في الدوري، وفوز الأهلي أو الزمالك لن يحسم بطولة الدورى لأن الفريقين مازالت أمامهما مباريات، ووارد جدا خسارة النقاط فيها، والضغوط على الزمالك أكبر النهاردة بسبب الغيابات ونتيجة الدور الأول ولكن أتمنى فوز الزمالك بالمباراة.

واختتم أحمد صالح حديثه قائلا، "مباراة اليوم ستحسم باللعب الجماعي والمهارات التي يمتلكها اللاعبون والأفضل خلال مجريات المباراة سيحسمها لصالحه".