طارق السيد: "مباراة القمة خارج التوقعات بعيدا عن موضوع الشم"

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم الزمالك ومدرب الترسانة السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك اليوم خارج التوقعات وصعبة على كلا الطرفين، والفريقان يعانيان الفترة الأخيرة.

وقال طارق السيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "بعيداً عن موضوع الشم، فالمباراة صعبة وخارج التوقعات، نظرا للظروف التى يمر بها الفريقان قبل المباراة، الأهلي يدخل المباراة بعد رحيل موسيماني والزمالك يعانى الكثير من الغيابات".

وأضاف طارق السيد، الغيابات مؤثرة بالتأكيد على الزمالك، ولكن ليس معنى ذلك أنه سيخسر المباراة، والقمة لا تعرف مثل هذه الظروف، فكثيرا ما فاز الفريق الذى يعاني قبل القمة وليس لها معايير".

وعن عرض بلدية المحلة قال مدرب الترسانة السابق، "كلها ترشيحات أسمع عنها فقط فى الإعلام، ولم يتحدث معى أى شخص بشكل رسمى، ولم أكن في القاهرة الأسبوع الماضي وكنت فى المنيا ولسه راجع ولا توجد عروض رسمية حاليا."

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

خوسيه مونويرا حكماً لقمة الاهلى والزمالكواختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.