شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح زيزو وعاشور تعليمات بالتسديد على مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تعليمات خاصة للثنائى أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، قبل مواجهة الأهلى فى القمة رقم 124، التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.

وشدد فيريرا على زيزو وإمام عاشور بضرورة التسديد على مرمى المارد الأحمر، وتهديد مرمى محمد الشناوى بالكرات الصاروخية من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا المباراة بتشكيل مكون من..

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الشافى – محمود الونش – محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة

فى الوسط.. إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – سيد نيمار – أشرف بن شرقى

فى الهجوم.. عمر السعيد

وكان فيريرا، أعلن قائمة فريقه للدخول فى معسكر الاستعداد للقمة، وضمت القائمة كلاً من..

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.