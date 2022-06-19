شكرا لقرائتكم خبر عن 11 بطولة × 4 أشهر.. اتحاد الجودو يعلن ختام موسمه المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، ختام الموسم المحلي 2021-2022 بعد إقامة عدد كبير من البطولات المحلية لمختلف الأعمار السنية. ونظم الاتحاد خلال الموسم 11 بطولة للمراحل 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و20 سنة، بالإضافة إلى بطولة الدرجة الأولى رجال وسيدات، فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ4 أشهر.

من جهته قال مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو، إن الاتحاد كان حريصاً على استكمال الموسم دون إلغاء أو تأجيل، ومنح الفرصة أمام الجميع للمشاركة، مؤكداً أن البطولات شهدت مستوى تنظيميا مميزا، وأن جميع اللجان اجتهدت من أجل الخروج بالموسم المحلي لبر الأمان، رغم كل التحديات التى واجهتهم.

وأضاف، "هدفنا دائما زيادة قاعدة الممارسة ونشر اللعبة فى جميع أرجاء مصر، واكتشاف العناصر المميزة فى كل المراحل العمرية، من أجل خلق جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل الراية لسنوات مقبلة".

وتابع مرزوق، "بالتأكيد كانت لدينا أخطاء وسنعمل على تصحيحها خلال المواسم المقبلة، اخترنا الطريق الصعب ونجحنا في تنظيم موسم مميز للجميع". ويستعد اتحاد الجودو حاليا للإعلان عن موعد إقامة المؤتمر السنوي لمناقشة الخطط المستقبلية وجدول الموسم المحلي الجديد، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من أسرة اللعبة.