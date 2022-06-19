أليو ديانج يخطف لقب الأغلى فى القمة 124 بين الأهلي والزمالك.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت القمة، وتترقب جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء اليوم، الأحد، متعة كروية من نوع خاص، عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساءً باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخطف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي صدارة قائمة أغلى اللاعبين في مباراة القمة المرتقبة بقيمة تسويقية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف يورو، فيما يتقاسم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وبيرسي تاو صانع ألعاب الفريق الأحمر المركز الثانث بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو.