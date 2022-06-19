- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يخطف لقب الأغلى فى القمة 124 بين الأهلي والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وخطف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي صدارة قائمة أغلى اللاعبين في مباراة القمة المرتقبة بقيمة تسويقية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف يورو، فيما يتقاسم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وبيرسي تاو صانع ألعاب الفريق الأحمر المركز الثانث بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو.
اليو ديانج
التسويقية للأهلي: 31 مليون و850 ألف يورو
القيمة التسويقية للزمالك: 21 مليون و430 ألف يورو
وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة القمة كالتالي:
أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو
بيرسي تاو: 3 ملايين يورو
محمد الشناوي: 3 ملايين يورو
أشرف بن شرقي: 2 مليون و500 ألف يورو
أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو
محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو
أحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو
محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو
علي معلول: مليون و500 ألف يورو
أحمد فتوح: مليون و500 ألف يورو