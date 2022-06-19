شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم وربيعة الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق، على الاستعانة بالثنائي ياسر إبراهيم ورامى ربيعة فى خط دفاع الفريق خلال مباراة الزمالك الليلة فى الدوري.

ومن المقرر أن يحدد قمصان تشكيل الأهلي الرسمي خلال المحاضرة التى سيُلقيها على لاعبي الفريق قبل التحرك لملعب المباراة، لكن الدلائل تُشير إلى أن ثنائية ياسر وربيعة هى الأقرب لقيادة دفاع الأهلي فى مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ونرصد في السطور التالية 10 معلومات عن المباراة:

1_تأسس الأهلي عام 1907

2_شارك الأهلى في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

3_توج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة

4_تأسس الزمالك في 5 يناير 1911

5_شارك الزمالك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

6_توج الزمالك بـ 13 بطولة دوري

7_محمود الخطيب وحسام حسن على رأس قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 109 أهداف لكل منهما.

8_عبد الحليم على الهداف التاريخي للزمالك فى الدوري برصيد 83 هدفاً.

9_القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو

10_القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو.