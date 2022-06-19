شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك باستاد الأهلى والسلام فى المباراة المؤجلة من الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.





موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين من مسابقة الدورى.

حكم مباراة القمة

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: "محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر". التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكونا من: "محمد أبو جبل -حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -روقا – امام عاشور – أوباما - زيزو – عمر السعيد – بن شرقي".

ترتيب الأهلى و الزمالك فى جدول الدورى