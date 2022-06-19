شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يحذر نجوم الأهلى من "اللعب بالنار" فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع سامى قمصان، المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التأثر بالضغوط الجماهيرية فى أرض الملعب، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر سامى قمصان نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع الغزوات الهجومية المنتظرة من الزمالك، لاسيما من الثنائى أشرف بن شرقى وزيزو، وطالب قمصان لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد قمصان على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.