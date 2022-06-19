شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تشارك فى بطولة الرانك الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، فى منافسات بطولة الرانك الدولى "التصنيف" التى تقام بتونس فى الفترة من 14 إلى 17 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تشارك سمر حمزة بجانب ندى مدنى لاعبة المنتخب أيضا فى البطولة، ويرافقهما محمد طلبة المدير الفني، على أن تشارك اللاعبتان بعد البطولة في معسكر إعداد بتونس.

واكتفت سمر حمزة بالمركز الثانى والميدالية الفضية ، ببطولة الرانك الدولية التى أقيمت بكازاخستان ، بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى ، كما المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.

ويشارك منتخب المصارعة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بقائمة تضم كل من ..

محمود السيد احمد. اداري

محروس علي محروس. حكم

كمال عبده علي. مدير فني روماني

محمود مصطفي مدير فني حره

محمد عبدالحفيظ طلبه مدير فني نسائيه

المصارعه الرومانيه

هيثم محمود فهمي ٦٠ك

عماد اشرف ٧٧ك .

نور الدين هاني. ٨٧ ك

عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك

المصارعه الحره

جمال عبدالناصر ٥٧ ك

يحيي محمد صلاح ٦٥ ك

عمرو رضا رمضان ٧٤ ك

محمود سعيد بدوي ٨٦ ك

مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك

يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك

المصارعه النسائية

ندي مدني عاڜور ٥٠ ك

شيماء عاطف ٥٣ ك

فرح علي حماده ٥٧ ك

منة الله احمد عثمان ٦٨ ك

سمر عامر حمزه ٧٦ ك