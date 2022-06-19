شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: كفة الأهلى أرجح من الزمالك فى القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن كفة المارد الأحمر أرجح من الأبيض فى القمة 124 والتى تجمع القطبين فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز خارج كل التوقعات .

وقال ريان، فى تصريح لليوم السابع، إنه لم يرجح كفة الأهلى بصفته الأهلاوية، ولكنه وفقا لنتائج الأحمر محليا خلال المباريات الأخيرة، متمنيا خروج لقاء القمة بشكل يليق بالكرة المصرية فنياً وعلى كافة الأصعدة، نظرا لكبر حجم كلا الفريقين عربياً وأفريقيا.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: "محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكونا من: "محمد أبو جبل -حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -روقا – امام عاشور – أوباما - زيزو – عمر السعيد – بن شرقي".