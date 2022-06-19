شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يقود فيوتشر لإنجاز تاريخى فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، إنجازاً فريداً فى الكرة المصرية، بعدما قاد فريقه الصاعد حديثاً إلى الدوري العام للوصول إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى سابقة لم تحدث بالكرة المصرية لفريق فى موسمه الأول بالدوري الممتاز.
ويعد هذا إنجازاً يضاف إلى على ماهر أيضاً فى مسيرته التدريبية، بعدما حقق الصعود إلى كأس الكونفدرالية عامين متتاليين، حيث قاد المصري الموسم الماضي للتأهل للكونفدرالية، قبل أن يحقق نفس الإنجاز مع فيوتشر الموسم الجاري.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.
واحتفل لاعبو فيوتشر بعلي ماهر المدير الفني للفريق داخل غرفة خلع الملابس، بعد الفوز الثمين الذى حصده فيوتشر على حساب إنبي فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء فى المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الجارى والتأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذى خاض نفس العدد من المباريات أيضاً.
وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.