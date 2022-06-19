شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يقود فيوتشر لإنجاز تاريخى فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، إنجازاً فريداً فى الكرة المصرية، بعدما قاد فريقه الصاعد حديثاً إلى الدوري العام للوصول إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى سابقة لم تحدث بالكرة المصرية لفريق فى موسمه الأول بالدوري الممتاز.

ويعد هذا إنجازاً يضاف إلى على ماهر أيضاً فى مسيرته التدريبية، بعدما حقق الصعود إلى كأس الكونفدرالية عامين متتاليين، حيث قاد المصري الموسم الماضي للتأهل للكونفدرالية، قبل أن يحقق نفس الإنجاز مع فيوتشر الموسم الجاري.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.