شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يعود لدكة الإسماعيلى فى مواجهة سموحة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، للجلوس على دكة بدلاء فريقه بداية من مواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء 13 يوليو المقبل، بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونفذ حسنى عبد ربه عقوبة الإيقاف بالتواجد فى مدرجات مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل السلبى لتكون المباراة الأولى فى الإيقاف.

إيقاف حسنى عبد ربه مباراتين بعد خناقة مباراة الزمالك

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسني عبدربه مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمدة مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاءت غرامة رابطة الأندية ضد حسني عبدربه لما بدر منه في مباراة الفريق أمام الزمالك ودخوله في مشادة مع الطاقم الفني للزمالك .

وكان الإسماعيلي خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة

يبدأ فريق الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اليوم الأحد، استعداداته لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيو الجارى بمسابقة الدوري العام، و3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس السبت بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبيًا مساء الجمعة.

ويعكف مسئولو النادى الإسماعيلى على تجهيز ملف يحوى كل أخطاء التحكيم التى وقعت ضد الدراويش فى مباريات الدوري هذا الموسم، تمهيدا لإرسالها لاتحاد الكرة، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل السلبى.