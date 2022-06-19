شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة عندما يلتقي الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم الأحد بالقمة 124 بين الفريقين.

ولا شك أن موقف الأهلي والزمالك قبل قمة الليلة فى الدوري المصري سيختلف عن الموقف بعدها، فإما أن يبتعد الزمالك بالصدارة، أو يقترب الأهلي منها.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022 أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا). مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف). مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف). جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف). محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف). خالد قمر "الجونة" (7 أهداف). إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف). محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).