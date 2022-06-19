الدفاع الروسية تكشف مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صاروخ من طراز "كاليبر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة موجهة بصاروخ من طراز "كاليبر".



ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الفور على هذا البيان.

وخلال الفترة الماضية، أظهرت صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة نجاحا كبيرا في إصابة الأهداف بدقة، والقدرة على إطلاقها من سفن صغيرة الحجم.

ووفقا لموقع "جلوبال سكيورتي" الأمريكي، ينتمي صاروخ كاليبر إلى عائلة من صواريخ "كروز"، تشبه إلى حد بعيد صاروخ "كروز توماهوك" الأمريكي، الذي دخل الخدمة للمرة الأولى في الثمانينيات.

ويشكل الصاروخ الدعامة الأساسية في القصف البري للبحرية الروسية، كما يعد أحد أهم الأسلحة وأكثرها فتكا في الجيش الروسي.

ويمكن إطلاق الصاروخ من أنابيب عمودية مدمجة، وهو ما يعني إمكانية تثبت النظام على سفن صغيرة مثل الطرادات، مما يوفر قفزة نوعية في القوة النارية الدقيقة للهجوم الأرضي بعيد المدى للبحرية الروسية، ويمنحها مقدرة لا تمتلكها حتى الآن سوى البحرية الأمريكية فقط.