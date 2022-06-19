بعد واقعة خلع القميص.. طفل اختبارات الإسماعيلي يظهر في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر طفل اختبارات نادي الإسماعيلي في اختبارات النادي الأهلي صباح اليوم الأحد.

ونشرت وسائل إعلامية صورأً للطفل، ويدعى كريم محمود عبدالوهاب، وهو في اختبارات النادي الأهلي التي تقام حالياً، حيث ظهر رفقة نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين الحالي خالد بيبو.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الطفل كريم محمود عبدالوهاب، نجح في اجتياز اختبارات النادي الأهلي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر فيه احد افراد امن نادي الاسماعيلي وهو يطلب من طفل خلع قميص الاهلي قبل خوض اختبارات ناشئين الاسماعيلي.

وروى محمود عبدالوهاب، والد الطفل كريم، تفاصيل ما حدث مع نجله أثناء تواجده في اختبارات الإسماعيلي، وإجباره على خلع قميص الأهلي.

وكان محمود عبدالوهاب، والد الطفل كريم، قد صرح لـ"الوطن": "«تعرضنا لمضايقات شديدة ونحن على بوابة النادي، عندما رأى موظف الأمن نجلي وهو يرتدي قميص الأهلي، صرخ في وجه كريم وقال له (إنت يا ابني لابس التيشيرت ده ليه؟ مفيش حد من الأهلي ييجي هنا)".

وتابع عبدالوهاب: "لدي طفل آخر مواليد 2011، أصغر من كريم وحضر الاختبارات وكان يرتدي قميص برشلونة، الموظف سمح بدخول أحمد للاختبارات ورفض دخول كريم، بسبب قميص الأهلي، ولم يكن معه قميص آخر".

وفي وقت سابق، كشفت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، عن التفاصيل الكاملة في واقعة إجبار طفل علي خلع تيشرت الاهلي أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الاسماعيلي.

وقالت القاضي، في تصريحات صحفية، أن إدارة النادي أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والضوابط قبل بداية انعقاد الاختبارات، مؤكدة أن من بينها حضور اللاعب مرتديا تيشرت النادي الاسماعيلي، وأنه في حالة تعثر ذلك يتم منحه تيشرت النادي ويسترد بعد انتهاءه من الاختبار.

أضافت نانسي القاضي أن النادي الاسماعيلي يرحب بكل أبناء الوطن دون تفرقة ولكن ما حدث هو تعمد للإساءة والتقليل من اسم النادي العريق، حيث فوجيء أفراد الأمن بحضور طفل برفقة زملاءه من "منيا النصر"، مخالفا للتعليمات المعلنة وهو ارتداء تيشرت النادي الاسماعيلي، مرتديا تيشرت نادي منافس.

واشارت القاضي الي خوض الطفل الاختبارات، بعدما تم منحه تيشرت النادي الاسماعيلي.