شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتفوق فى صراع الأجنحة قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية دقات الثامنة مساءً لمتابعة اللقاء المهم بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث تضع الجماهير آمالا كبيرة على نجوم الهجوم فى القطبين لإحداث الفارق فى اللقاء.

وتعتبر الأطراف من أهم مصادر قوة الفريقين، خاصة أن كل فريق يضم عدداً من اللاعبين المميزين فى قيادة الجبهة اليمنى أو اليسرى، ما يشعل المنافسة بين الفريقين.



أرقام زيزو



أرقام بيرسى تاو

ويمتلك نادى الزمالك لاعبين مميزين، خاصة فى الطرف الأيمن والذى يضم أحمد سيد زيزو، هداف الدورى العام، حتى الآن، وبلغ إجمالي مشاركات زيزو مع الزمالك في الموسم الجاري 24 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 أخرى.

كما يعتمد الفريق الأبيض أيضاً على المغربي أشرف بن شرقي في الجبهة اليسرى، حيث شارك بن شرقي في 24 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، كما يعتمد الزمالك أيضاً في تلك الجبهة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والذى شارك فى 12 مباراة مع الفريق بالموسم الجارى اكتفى بصناعة هدف وحيد.

يوسف أوباما يعد أيضاً أحد الأوراق الهجومية المهمة فى القلعة البيضاء، حيث شارك خلال الموسم الجارى فى 23 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى، فيما شارك محمد أشرف روقا فى 16 مباراة لم يسجل أو يصنع أهدافاً، وأخيراً يأتي إسلام جابر والذي لعب 19 مباراة في الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أهدافاً أيضاً.

أمام على الجانب الآخر وفى القلعة الحمراء، تراهن جماهير الأهلي على الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذى شارك خلال الموسم الجاري فى 26 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 6 أخرى، وكذلك أحمد عبد القادر الذى شارك فى 29 مباراة بالموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 أخرى.

فيما شارك حسين الشحات مع الأهلي في 31 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، أما طاهر محمد طاهر فشارك فى 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

أما محمد مجدي أفشة، والذى اختلفت طريقة توظيفه فى الملعب هذا الموسم بين اللعب على الأطراف أو تحت المهاجمين من وسط الملعب، فشارك فى 30 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.