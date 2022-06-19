شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صالح يُجدد تعاقده 3 مواسم مع سلة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة ياسر صالح، الذى يُجيد اللعب بمركز الجناح " 2 - 3 "، ويحرص مجلس إدارة النادي على تمديد عقود جميع العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ووقع ياسر صالح على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التى عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ولجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق محمد خميس عضو مجلس الإدارة، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد والذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025.

من ناحية أخرى، حرص عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة وعضو مجلس الإدارة، على حضور مران المنتخب الوطني بصالة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لتصفيات كأس العالم للسلة والتى تقام بنفس الصالة يوليو المقبل، وذلك للاطمئنان على آخر استعدادات الفراعنة بجانب استعدادات الصالة لاستضافة البطولة الودية الدولية وتصفيات كأس العالم.

ويتولى عمرو مصيلحي منصب مدير البطولة، ويعاونه عصام مجاهد رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة.

ويخوض المنتخب المصري تدريباته اليومية على صالة برج العرب بالإسكندرية قبل أن يبدأ مبارياته الودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا التى تنطلق الثلاثاء المقبل، ومن بعدها المرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها أول يوليو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.