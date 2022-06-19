شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر مهنئا حسن شحاتة: ستظل الأخ والصديق والمعلم وشريك النجاح وحاصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الصقر أحمد حسن، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ونجم الزمالك السابق "المعلم" حسن شحاته، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونشر أحمد حسن مجموعة من الصور التى جمعته بحسن شحاتة خلال فترة تواجدهما فى المنتخب، وأيضا صور من مناسبات مختلفة، وعلق أحمد حسن على الصور قائلا، "ستظل دائما الأخ والصديق والمعلم وشريك النجاح صانع الفرح وحاصد الألقاب، ستظل الأطيب والأنقى والأكثر تواضعًا واحترامًا.. أدام الله عليك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا معلم يا حبيب الكل".



احمد حسن وحسن شحاتة



احمد حسن وحسن شحاتة



احمد حسن وحسن شحاتة

وحرص نادى الزمالك على تهنئة المعلم حسن شحاته بمناسبة عيد ميلاده الـ 73، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1949، وحقق العديد من الإنجازات الفريدة والمميزة فى تاريخ الساحرة المستديرة مع نادى الزمالك.



احمد حسن وحسن شحاتة



احمد حسن وحسن شحاتة



احمد حسن وحسن شحاتة

وشارك الحساب الرسمى لنادى الزمالك على انستجرام صورة لـ حسن شحاتة وعلق عليها، "يوافق اليوم عيد ميلاد أحد أبرز علامات كرة القدم المصرية لاعباً ومدرباً، المعلم حسن شحاتة، كل عام وأنت بخير يا معلم".



احمد حسن وحسن شحاتة



احمد حسن وحسن شحاتة

بدأ حسن شحاته مشواره الكروى مع نادى الزمالك، فى سن العاشرة وهو طالب فى المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، انضم فى طفولته لنادى كفر الدوار، أحد أندية الدرجة الثانية فى ذلك الوقت، بعد مباراته التجريبية مع منتخب بحرى ضد المنتخب القومى عرض عليه محمد حسن حلمى مدير الفريق القومى الانضمام للزمالك وهو ما تم، ونجح شحاتة فى أول مباراة له مع نادى الزمالك، أقيمت فى نوفمبر 1966، فى إحراز 3 أهداف ليفوز الزمالك 4-0.