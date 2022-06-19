شكرا لقرائتكم خبر عن 30 هدفاً بصبغة أجنبية فى قمة الأهلى والزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

وخلال 123 مباراة قمة جمعت الأهلى والزمالك فى الدوري، أحرز المارد الأحمر 151 هدفاً فى مرمى الزمالك، بالإضافة لأربعة أهداف اعتبارية، فيما سجل الفارس الأبيض 108 أهداف فى الشباك الحمراء.



أهداف الأجانب فى القمة

وتملك كتيبة اللاعبين الأجانب فى صفوف القطبين تاريخاً طويلاً من الأهداف المميزة فى القمة، حيث أحرز الأهلي 16 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب، بينما سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 14 هدفاً فى مرمى الأهلي، ويعد التونسى على معلول آخر لاعب سجل للأهلي فى الزمالك، بينما يعد المغربى أشرف بن شرقى آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي، وذلك خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين فى الموسم الحالى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5-3.

ويتزعم السوداني عمر النور لاعب الزمالك السابق قائمة الهدافين الأجانب فى لقاءات القمة برصيد 4 أهداف ثم الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف، وكان اليمني على محسن لاعب الزمالك الأسبق أول لاعب أجنبي يسجل في الكلاسيكو عام 1961.