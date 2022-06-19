شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسن شحاتة فى صور عائلية بمناسبة عيد ميلاده الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل أسرة الكرة المصرية بعيد ميلاد "المعلم" حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، الـ 73، فهو من مواليد 19 يونيو 1949، ويعد المعلم حسن شحاتة صاحب الإنجاز الأفريقى الأكبر والذى لم يتكرر حتى الآن فى تاريخ الكرة المصرية بحصد لقب أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006,2008,2010 .

ولا يزال المعلم شحاتة يرتبط بأصدقائه من زمن الإنجازات، وعلى رأسهم حمادة صدقى المدرب العام السابق فى جهازه، وأحمد سليمان مدرب حراس مرمى الفراعنة فى حقبة شحاتة، كما يرتبط ارتباطا قويا بأسرة الصقر أحمد حسن قائد المنتخب فى إنجازات المعلم، ودائما ما يلتقون خارج المستطيل الأخضر فى لحظات ود وصداقة.

وفى عيد ميلاد حسن شحاتة، يرصد الخليج 365 لقطات تجمعه بنجله الإعلامى كريم حسن شحاتة وأصدقائه فى الصور التالية: