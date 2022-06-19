شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عصام صلاح حكم اليد: هوايتى القراءة وبحب يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو عصام صلاح حكم كرة اليد .
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟القراءة. بتدخل المطبخ؟
أحيانا
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
طاجن السمك.
من نجمك المفضل؟
أحمد الأحمر.من مطربك المفضل؟
فضل شاكر.
لو لم تكن لاعبا أو حكما كنت تتمنى تكون إيه؟
رسام.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟ يحيى الفخرانى
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.