شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا يسجلون غيابا عن قمة الأهلي والزمالك فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين

ويفتقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وعلى لطفى واليو ديانج ومحمد عبد المنعم فى القمة بسبب الإصابة،ويغيب عن الزمالك فى مباراة القمة كل من محمود علاء للإيقاف، وطارق حامد المتواجد في إسبانيا للتأهيل، ومحمد أبو جبل وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح للإصابة.

ويدخل الأهلي المباراة تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني للفريق، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 40 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4، بينما خسر مرة واحدة.

بينما يدخل الفارس الأبيض المباراة تحت قيادة البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، وهو على قمة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وخاض فريق الزمالك 20 مباراة ببطولة الدوري الموسم الحالي، حقق خلالها الفوز في 14 مواجهة، وتعادل مرتين، بينما خسر 4 مباريات.