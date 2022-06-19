شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "عقدة" الأهلى فى شهر يونيو قبل قمة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022، وكان من المُقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري يوم 24 مايو الماضى، قبل تأجيلها لانشغال المارد الأحمر وقتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تأسس الأهلي عام 1907 والزمالك 1911 وهما الناديان الوحيدان اللذان خاضا كل مواسم الدورى منذ بدايته عام 1948، ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بدرع الدوري برصيد 42 لقباً والزمالك صاحب المركز الثانى بـ 13 تتويجاً.



مواجهات الاهلى والزمالك فى يونيو

لعب الأهلى والزمالك 11 مباراة فى شهر يونيو، فاز الفارس الأبيض خمس مرات، بينما فاز الأهلى مرتين، وتعادل الفريقان 4 مرات، وانتهت أول قمة فى يونيو بالتعادل 2-2 ، بينما انتهت آخر قمة فى يونيو بفوز الأهلى 1-0 .

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز بقمة الدوري والفوز بباقي مؤجلاته الأربعة من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التي يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي.