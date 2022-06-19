شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل قمة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت أنظار 5 آلاف مشجع، يستضيف استاد الأهلى والسلام، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الكلاسيكو المصري بين الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو، ما يعنى أن مباراة القمة تساوى 52.128 مليون يورو.