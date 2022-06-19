الامارات | 280 فعالية في النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 280 فعالية في النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم غدا نشاطه الصيفي بدورته السادسة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي تستمر فعالياته حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل في 280 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئئ واسعافات أولية. وتشهد هذه الدورة عودة النشاط الصيفي حضوريا وفق الإجراءات الاحترازية والنهج المرسوم حتى يحقق كل أهدافه المرسومة من مجلس ادارة النادي واللجنة المنظمة.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن الرعاية الماسية للهيئة في تصريح صحافي: «يسعدنا تقديم الرعاية الماسية للنشاط الصيفي»إلى القمم يا أصحاب الهمم«انسجاماً مع المسؤولية المجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي وحرصها على استثمار طاقات الشباب والتزامها بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن»الهدف من اقامة النشاط الصيفي يتمثل في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية. وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق الدورة السادسة، وأضاف: نسعى من خلالها لإثراء النشاط الصيفي الصيفي ب«فعاليات متنوعة» يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة وصولا إلى الهدف المنشود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news