الكاف يعلن استضافة المغرب لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022 يوم 21 يوليو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 21 يوليو/تموز موعدا لحفل جوائز الأفضل في القارة لعام 2022 في المغرب.



وأصدر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه إن حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2022، سيقام يوم 21 يوليو المقبل.

وأضاف "سيقام الحفل في المغرب، قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامتها هناك بين يومي 2 و23 يوليو/تموز".

وأشار إلى أنه "يتزامن الحدث مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق استراتيجية الكاف لكرة القدم النسائية".

وأضاف "تماشيا مع تلك المناسبة، تم تدشين جائزة لأفضل لاعبة في الأندية، مع انطلاقة دوري أبطال أفريقيا لتلك الفئة في نوفمبر 2021".

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربين الاتحادات الأعضاء، والصحفيين المختارين، ومجموعة الدراسة الفنية في الكاف وأساطير القارة السمراء.

فئات جوائز الكاف

أفضل لاعب

أفضل لاعبة

أفضل لاعب شاب

أفضل منتخب وطني

مدرب العام

نادي العام

هدف العام