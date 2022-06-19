شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: حققنا معجزة فى سنة أولى دورى ولن نذهب للكونفدرالية للتمثيل المشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه لديه الكثير من الطموحات الفترة المقبلة، بعد ضمان التأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أشكر الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي ماهر على الوصول لتلك المرحلة، الإدارة دعمتنا منذ اللحظة الأولى ولم تبخل بأى شيء، وكان هدفنا من البداية التواجد في المربع الذهبي.

وأضاف السقا، التمثيل المشرف ليس هدفنا فقط من الكونفدرالية، سنمثل مصر في البطولة، لذلك نسعى لتقديم أداء يليق بالكرة المصرية وكذلك تحقيق إنجاز جديد فى البطولة، مثلما حدث في أول موسم لنا بالدوري العام نجحنا في التأهل إلى كأس الكونفدرالية وهذا يمثل إعجاز.

وأشار عبد الظاهر إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة إنبي والتأهل للكونفدرالية للتركيز على مواصلة النتائج الجيدة لضمان المركز الرابع، لدينا مباراة مهمة أمام الطلائع في الدوري، وبعدها سنواجه إنبي من جديد في نصف نهائي كأس الرابطة ونسعى للوصول إلى المباراة النهائية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.