شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والتي تقام الثلاثاء 28 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادى زد إف سى فى التعاقد مع محمد طلعت، مهاجم الأهلى السابق والمقاولون العرب، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لتدعيم خط هجومه فى الموسم المقبل فى أقوى صفقات الميركاتو الصيفى فى القسم الثانى.

وحصل أيضا مسئولو زد على توقيع محمد حسن صانع ألعاب إيسترن كومبانى المعار لنادى الترسانة لمدة 3 مواسم، لتواصل إدارة الفريق فى تدعيمه من أجل الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.