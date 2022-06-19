شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيريرا أمام الأهلي قبل القمة 124 الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، إلى استاد السلام لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، فى الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، أما الأهلي فيحل ثالثا برصيد 40 نقطة من 17 مواجهة.



مواجهات فيريرا أمام الأهلى

وخاض البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، 3 مباريات أمام الأهلى، خسر مرتين وفاز فى واحدة، كانت المباراة الأولى 21 يوليو 2015 وخسر بهدفين دون رد فى الدورى، وكانت المباراة الثانية 21 سبتمبر 2015 وحقق فوزه الوحيد على المارد الأحمر وتوج بطلاً لكأس مصر، بينما كان اللقاء الثالث فى 15 أكتوبر 2015، وخسر المدرب البرتغالى 3-2 ليتوج الأهلى بلقب السوبر المحلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.