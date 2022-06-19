شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك.. خريطة دخول الجماهير إلى استاد السلام (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحديد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، لحضور مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.