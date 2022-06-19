شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسية شعار آخر مباراة بين الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، مع نادى الزمالك باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى القمة 124 بينهما.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز كبير على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى 5 نوفمبر 2021، حيث سجل خماسية الأهلي ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالكتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





خوسيه مونويرا حكماً لقمة الاهلى والزمالكاستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.