شكرا لقرائتكم خبر عن 123 مواجهة جمعت الأهلى والزمالك فى القمة.. "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في الثامنة مساء اليوم الأحد بالقمة 124 بين الفريقين.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20، وفي المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.



مواجهات الأهلى والزمالك

123 مواجهة جمعت الاهلى والزمالك في مسابقة الدوري على مدار 73 سنة ، حقق الأهلي 47 فوزاً مقابل 27 للزمالك وتعادلا 49 مرة ،أحرز الأهلي 151 هدفاً في مرمى الزمالك بالإضافة لأربعة أهداف اعتبارية ، بينما سجل الزمالك 108 هدفاً في شباك الأهلي.

وسجل سعد رستم أول هدف للزمالك في لقاء القمة الأول عام 1948 فيما أحرز أحمد مكاوي أول هدف للأهلي في شباك الزمالك في نفس اللقاء ، وحقق الأهلي أكبر فوز في "الكلاسيكو" رقم 89 بنتيجة (6 – 1) عام 2002