شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو يخضع لأشعة رنين مغناطيسي بسبب آلام الضامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عنان، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، أن أوستين أموتو مهاجم الفريق سيخضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي على عضلات الفخذ الأيسر، بعد شكواه من آلام فى العضلة الضامة، عقب مشاركته فى مباراة المصري والجونة التى أقيمت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.
ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.
انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمصري، خاصة أنه يأتي بعد 70 يوما غابت فيها شمس الانتصارات عن قلعة النسور الخضر فى الدوري العام، وبالتحديد منذ 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف.
وفشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، وعلى مدار 8 مباريات حقق الفريق البورسعيدي نتائج مخيبة لآمال جماهيره، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.