شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو يخضع لأشعة رنين مغناطيسي بسبب آلام الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عنان، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، أن أوستين أموتو مهاجم الفريق سيخضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي على عضلات الفخذ الأيسر، بعد شكواه من آلام فى العضلة الضامة، عقب مشاركته فى مباراة المصري والجونة التى أقيمت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.