شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج تحذر مدربي الأهلي والزمالك قبل القمة الليلة.. اعرف قالت ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين، باللقاء الذي قام باستاد الأهلى والسلام في الثامنة من مساء اليوم.

ويدخل سامى قمصان المباراة ولديه سعى وطموح لتحقيق الفوز في أول قمة يقودها من مقعد المدير الفني بعد رحيل موسيمانى، في المقابل يحاول فيريرا تحقيق الفوز للحفاظ على الصدارة، والتحليق بعيدًا عن الفريق الأحمر.

قمصان برج الحوت 6 مارس

سامى قمصان من مواليد برج الحوت، حيث ولد 6 مارس من عام 1976، وتطلب الأبراج من قمصان ألا يفرط في حقه، وأن يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، حتى يحصل عليه.

وتقول الأبراج لقمصان: أعد ترتيب أوراقك من جديد، حتى تستطيع العمل في بيئة هادئة مستقرة وتشعر بالمزيد من الثقة بالنفس، ولا تصر على فرض رأيك وتقبل الأفكار المختلفة.

فيريرا الجوزاء 24 مايو

فيريرا من مواليد برج الجوزاء حيث أنه مواليد 24 مايو 1946، تطلب الأبراج من فيريرا البحث عن فكرة مشروعة حتى يستطيع من خلالها أن يحقق طموحه المهنى ويثبت ذاته خلال الفترة المقبلة.

وتحذر الأبراج فيريرا: "لكن إياك أن تستسلم لليأس الذى يجعلك تشعر بالكسل"، تحتاج إلى التركيز أكثر لتحقيق أهدافك، فحافظ على علاقتك بالآخرين حتى لا تخسرهم، فالوضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت، وفكّر جيدًا لتتخذ قرارات سليمة.

ترتيب الفريقين فى الدورى

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.