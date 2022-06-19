شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتفوق على عمر السعيد فى سباق الهدافين قبل القمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراهن جماهير القطبين على الخطوط الأمامية فى كل فريق لحسم اللقاء المرتقب بين الفريقين، وذلك عندما يلتقى الأهلي والزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

مباراة القمة لا تعترف بالتوقعات ولا المستويات السابقة قبل انطلاق المباراة، وإنما بالأكثر تركيزاً فى يوم المباراة والأكثر قدرة على إحراز الأهداف، وهى المسؤولية الأولى لخط الهجوم فى كلا الفريقين.

يعتمد النادي الأهلي بشكل أساسي على مهاجمه محمد شريف، والذى شارك الموسم الجاري فى 30 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 3 لزملائه وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد شريف 2 مليون و500 ألف يورو.



محمد شريف



الجزيرى

ويأتي حسام حسن فى المركز الثاني فى الاختيارات الفنية لهجوم الأهلي، خاصة أن اللاعب كان مستبعداً بشكل شبه دائم فى فترة وجود موسيماني مدرب الأهلي السابق، وشارك حسام حسن مع الأهلي فى 13 مباراة خلال الموسم الجارى لكنه لم يصنع أو يسجل أهدافاً.

وعلى الجانب الآخر، يعتمد نادى الزمالك على التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجومه، وشارك الجزيري فى 23 مباراة مع الفريق الأبيض بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع 5، وتبلغ القيمة التسويقية للجزيري مليون يورو.

كما يعتمد الفريق الأبيض أيضاً على مهاجمه عمر السعيد، والذي شارك خلال الموسم الجاري في 23 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه، وتبلغ القيمة التسويقية لعمر السعيد 400 ألف يورو.