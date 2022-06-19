شكرا لقرائتكم خبر عن من هو خوسيه مونويرا حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز، ويديره تحكيميا الإسبانى خوسيه لويس مونويرا، وذلك فى الثامنة مساء باستاد الأهلى والسلام.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 ، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

نرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن خوسيه مونويرا



انفو حكم القمة

- 39 عاما هو عمر حكم مباراة الأهلى والزمالك

- 2016 أدار أول مباراة بالدورى الإسبانى

- 2019 حصل على الشارة الدولية

- 116 مباراة أدارها في الدوري الإسباني

- 27 مباراة الموسم المنقضى

- 508 بطاقة صفراء أشهرها في المباريات

- 31 بطاقات حمراء للاعبى الفرق التي تولى إدارة مبارياتها

- 37 ركلة جزاء احتسبها خوسيه مونويرا.