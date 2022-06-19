شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ياسر إبراهيم يكشف سر التتويج ببرونزية مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن أسرار التتويج بالميدالية البرونزية الثانية مع النادي الأهلي بعد الفوز على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2022 وتسجيل هدفين فى المباراة التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وقال ياسر ابراهيم، "محدش بخل بنقطة عرق واحدة، كان نفسنا ناخد مركز أفضل من كده ونعدكم ناخد أفريقيا ونرجع كأس العالم للأندية من تاني".

وأضاف مدافع الأهلى، "متوقعتش أسجل هدفين فى مباراة الهلال السوداني ولعيبة الأهلي بتظهر فى أى وقت، ولعيبة الأهلي مبتشبعش بطولات، وهنقفل صفحة البرونزية ونفكر في البطولة اللي بعدها وهي دي ثقافة لعيبة الاهلي".

وتابع، "مش فارق مين أساسى ومين احتياطي ولازم أركز عشان لما انزل في الملعب ابقى زيي زي اللي بيلعب وده اللي بيفكر بيه لعيبة الاهلي، وان شاء الله السنة الجاية نرجع تاني ونحقق مركز أحسن".