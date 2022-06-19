شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجى لـ مخلوف وبيومى فى الإسماعيلى بسبب شد الأمامية والسمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، برنامجاً خاصاً لمحمد بيومي ومحمد مخلوف لاعبى الفريق بعد إصابتهما خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

وتعرض بيومى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، وأصيب مخلوف بشد فى عضلة السمانة، ويخضع الثنائي لتدريبات علاجية بداية من اليوم، الأحد، ضمن الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 23 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس، السبت، بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبيًا مساء الجمعه فى ظل أخطاء تحكيمية بعد عدم احتساب امين عمر ضربة جزاء صحيحية للفريق قبل نهاية اللقاء.

جدير بالذكر أن المباراتين القادمتين للدراويش ضد غزل المحلة، حيث ستكون الأولي مساء يوم 28 يونيو الجاري بمسابقة الدوري العام أما الثانية يوم 3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.